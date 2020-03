Emergenza Coronavirus, alcuni trucchi per non toccarsi il viso

Con l’arrivo del oronavirus sin da subito sono state rese note da parte del Ministero della Salute le regole basilari di igiene al fine di prevenire e bloccare il contagio. Tra le norme principali, oltre a lavarsi spesso le mani, a starnutire e tossire coprendoci con l’incavo del gomito, c’è quella che vieta assolutamente di toccare il naso, gli occhi e la bocca. Diciamo che proprio questa regola è difficile da applicare, non tanto per una questione di disubbidienza volontaria, ma quanto per l’abitudine quotidiana di portare le mani al viso. Pensiamo a tutti coloro che involontariamente lo fanno senza rendersene conto, o che hanno il vizio di mangiarsi le unghie, o di stropicciarsi gli occhi. quindi, com’è possibile evitare tutto questo? In giro sul web circola un’immagine in cui sono riportati dei trucchi che possono aiutarci. Vediamo quali sono.

Emergenza Coronavirus, come fare per non toccarsi il viso

Un primo trucco da poter utilizzare è quello di toccare il nostro viso con dei fazzoletti.

Se sentiamo il bisogno di grattarci prendiamo quindi un fazzoletto di carta ed usarlo al posto delle dita sulla zona del viso che ci provoca prurito. Ovviamente, poi bisogna gettarlo.

Un altro trucco per evitare di toccarsi è la tecnica delle punizioni e dei premi.

Più esattamente quando sentiamo prudere evitiamo di grattarci e qualora riuscissimo a farlo bisogna premiarsi, mentre quando si cede punirsi.

Un trucco davvero particolare è quello di truccare il proprio viso. Così quando si sentirà la necessità di toccarsi ci si ricorderà di essere truccate, evitando quindi di rovinare il trucco fatto.

Per tutti quelli che hanno il vizio di mangiarsi le unghie l’ideale sarebbe di mettersi dello smalto su di esse così da evitare di toccarsi, permettendole dall’altra parte di crescere.

Infine, l’ultimo trucco contro il contagio da Coronavirus tramite il viso e quello di occupare le mani con una palla antistress da usare quando si sente il bisogno irrefrenabile di toccare la faccia, o con qualsiasi altro oggetto.

