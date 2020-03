Emergenza Coronavirus: Conte chiude tutto, tranne per i beni necessari, un ulteriore sacrificio

Conte stasera 11 marzo parla agli italiani, ringrazia tutti i cittadini per i sacrifici che stanno compiendo: “le rinunce piccole e grandi stanno dando un grande contributo al paese. L’Italia viene vista come una grande nazione che sta dando prova di una grande resistenza, ci prenderanno come esempio positivo. Una nazione che è riuscita a combattere questa pandemia. Stiamo diventando giorno dopo giorno un modello anche per tutti gli altri”.

Continua specificando che “nelle scelte che ho assunto abbiamo tenuto conto insieme a tutti gli altri ministri le varie difficoltà. Al primo posto la salute degli italiani. Solo qualche giorno fa ho chiesto a tutti gli italiani di restare in casa e non uscire.

Quando ho adottato questa misura ero consapevole che era il primo passo e sapevo che non era l’unico. Ora è il momento di compiere un passo in più. Ora disponiamo la chiusura di tutte le attività commerciali, di vendita al dettaglio, chiudiamo pub, bar ristoranti (tranne consegne a domicilio), chiusi centri estetici, parrucchieri. Industrie e fabbriche potranno svolgere le attività solo se misure adeguate limitate al contagio. Ferie anticipate. Resta garantito il servizio pubblico essenziale, servizio postali e bancarie, tutte quelle attività accessorie. Limitati tutti gli spostamenti, importante essere consapevoli e l’effetto di questo nostro grande sforzo lo vederemo tra qualche settimana. Per aver un riscontro effettivo bisogna attendere un paio di settimane. Se i numeri dovessero continuare a crescere, cosa probabile non significa che dovremmo emanare altre misure”.

Il premier Conte ha chiuso il discorso dicendo: “teniamoci distanti oggi per abbracciarci domani”.

