Emergenza Coronavirus: dal bonus 500 per studenti e docenti alle agevolazioni per le famiglie

L’epidemia Covid-19 sta piegando famiglie e imprese, quest’ultime vivono nel pericolo costante che la perdita generata dalla chiusura dell’attività, sia troppo elevata per coprire i fabbisogni familiari. Da un lato c’è la chiusura dei negozi, scuole, aziende ecc., vige per i cittadini il vincolo di non muoversi dalla propria abitazione, fatta eccezione per i motivi di carattere strettamente necessari genera una costante preoccupazione. Dall’altra parte c’è il Governo italiano che si muove con misure urgenti per salvaguardare la vita dei cittadini.

Bonus 500 euro insegnanti e studenti

Le scuole di ogni ordine e grado sono chiuse, così come le università, e così via. Seppure la didattica risulta sospesa sono attive le app previste per i bonus 18enni e quelli relativi alla carta dei docenti. C’è da dire che in merito alla carta dei docenti risulta incrementata con un’ampia classifica di beni acquistabili. Visto lo stato di emergenza da Coronavirus attivo il ministro dell’Istruzione ha ampliato la gamma dei beni acquistabili per favorire i docenti impegnati nella didattica a distanza. I docenti potranno fruire del bonus da 500 euro fino al 31 marzo 2020. Resta da dire che visto lo stato di chiusura obbligatoria dei negozi è possibile utilizzare il bonus attraverso gli acquisti dal web, sfruttando i canali telematici.

Voucher baby sitter: da 600 a mille euro

Per supportare le famiglie in difficoltà in questo triste periodo, il Governo si è attivato riconoscendo un voucher baby sitter ai nuclei familiari con minori di anni 12. L’importo del voucher baby sitter è stato incrementato da 600 a mille euro. Il vincolo del bonus resta la copertura delle spese inerenti all’assunzione di baby sitter o badanti.

Emergenza Coronavirus: alcune Regioni si muovono in supporto alle famiglie

Diverse Regioni hanno istituito degli aiuti per supportare le famiglie in difficoltà per causa dell’epidemia Covid-19 ancora attiva. Parliamo della Liguria e di altre Regioni, che hanno devoluto un contributo che oscilla dai 300 ai 500 euro come aiuto alle famiglie. Modalità e requisiti per l’accesso alle domande variano in base alla regione che ha aderito all’iniziativa.

Nella bozza dell’Esecutivo presenti all’incirca 5 miliardi destinati alla copertura delle misure a sostegno delle famiglie e delle imprese. Tanti i provvedimenti presenti nel Decreto salva economia, in via di definizione.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube