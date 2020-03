Emergenza coronavirus: per le aziende di trasporto non esistono limitazione, ultimo aggiornamento

Emergenza Coronavirus, un’importante comunicazione del Presidente della Regione Lombardia alle ore 12,20 in riferimento alle limitazioni per le aziende di trasporto.

Emergenza Coronavirus: importante messaggio

La FAI comunica a tutti i suoi iscritti un importante messaggio del Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, contattato ha riferito di aver parlato con il Presidente del Consiglio avv. Giuseppe Conte che gli ha fornito assicurazioni che per le imprese di trasporto e per i loro lavoratori che esercitano la loro attività non esistono limitazioni.

Quindi quella frase dell’articolo 1 lettera a che parla di comprovate esigenze lavorative significa libera operatività per i trasporti.

È possibile leggere qui l’ordinanza8.pdf

