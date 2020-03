Emergenza Coronavirus: proroga termini esami patenti e fogli rosa e proroga CQC e patentini ADR

La FAI invia il seguente comunicato ai suoi associati: Con decreto dirigenziale del 10 Marzo diffuso sul sito del MIT, viene

data attuazione alla disposizione dei decreti della Presidenza del Consiglio che si sono susseguiti in quest’ultimo periodo in materia di emergenza Coronavirus (l’ultimo dei quali il 9 Marzo u.s), in cui è prevista la proroga dei termini per gli esami di teoria della patente e di validità del foglio rosa.

Accogliendo la richiesta della nostra Confederazione, la Ministra dei Trasporti Paola De Micheli ha firmato anche il decreto che proroga la validità delle CQC e dei patentini ADR, in scadenza tra il 23 febbraio ed il 29 giugno 2020, alla data del 30 giugno 2020.

La proroga è valida solo sul territorio nazionale ed è giustificata dall’emergenza coronavirus che non consente agli autisti di seguire i necessari corsi di formazione.

Comunicato stampa FAI

