Emergenza coronavirus: rate mutuo e bollette cancellate o prorogate?

Ci stanno arrivando molte richieste sull’emergenza coronavirus e come comportarsi con le rate del mutuo e le bollette da pagare. Una lettrice ci ha posto 5 domande, ecco tutte le risposte

Coronavirus: 5 domande e 5 risposte

Salve, io ho un mutuo che termino ad agosto 2020 di 520 euro mensili, sono divorziata, lavoro al mef ed ho uno stipendio di euro 1600 mensili, mi è stata riconosciuta la 104/92 ed invalidità civile rivedibile senza assegni, ed ho una figlia di 22 anni che studia all’all’università all’estero.

Attendo tempestivamente una Vs risposta. I miei quesiti sono i seguenti:

1)Visto la pandemia posso interrompere il mutuo?

Venerdì sarà firmato un decreto che dovrebbe sospendere le rate fino a 18 mesi sulla prima casa per chi perde il lavoro oppure è impossibilitato a lavorare da casa a causa dell’epidemia coronavirus. La misura è ancora allo studio, prevista anche una soglia di reddito e da indiscrezioni possibile una semplificazione della legge Gasparrini che prevede la sospensione del mutuo per i cassointegrati. Bisogna attendere la pubblicazione del decreto in G.U. e le istruzioni operative. La sospensione dovrebbe avvenire in automatico dalle banche. Nel suo caso se non sussistono le difficoltà evidenziate non credo che le rate del mutuo potranno essere sospese.

2) Dopo l’allerta devo ricominciare comunque a pagare il sospeso?

Le rate del mutuo sono sospese non annullate. Quindi, le rate non pagate saranno solo rimandate ad una nuova scadenza.

3) Per quanto riguarda le utenze vale stesso principio e per tutte, e come devo procedere?

In riferimento allo stop delle bollette la situazione è in bilico, non vi è certezza del suo inserimento nel decreto “aiuti alle famiglie”, che verrà firmato nella giornata di venerdì, bisogna attendere le istruzioni.

4) Ho 2 genitori anziani, mio padre in pensione e mia madre gli è stato riconosciuto 104/92 c.3 art.3, per loro vale lo stesso per le utenze?

Il blocco delle bollette al momento non è chiaro se sarà attuato, bisogna attendere gli sviluppi del decreto e capire chi rientra, nel caso viene approvato.

5) Per loro come devo procedere?

Se si riferisce alle bollette al momento bisogna attendere.

