Emma Marrone, dopo l’intervento fa un viaggio in treno

Dopo aver pubblicato dal proprio profilo instagram e non solo la notizia di un ritiro momentaneo dalle scene della musica, Emma Marrone sempre sullo stesso social torna ad aggiornare i suoi fan raccontando e condividendo quello che sta facendo in questo periodo di assenza dalla musica. L’avevamo vista in giro a fare shopping in compagnia dopo l’intervento e dopo aver tranquillizzato un gruppo di fan che le chiedevano della sua condizione di salute. Emma Marrone ritorna sui social, un po’ come prima, e lo fa con una nuova storia su Instagram. Vediamo cosa possiamo capire da questa pubblicazione recente.

Emma Marrone torna sui social e viaggia in treno

Non ancora si conosce l’effettiva causa che ha costretto la cantante salentina a lasciare la musica per un po’, ma ogni tanto, la stessa, comunica con i suoi fan e mostra loro cosa sta facendo.

L’ultima notizia che la vede protagonista è un video fatto dalla stessa cantante la quale ha ripreso un suo viaggio in treno, con tanto di sottofondo musicale.

Ma di lei nemmeno una foto o un selfie, non sappiamo nemmeno dove stia andando.

Le uniche foto che la ritraggono sono quella del braccialetto, condivisa sui social direttamente dall’ospedale, e poi un’altra foto ancora dove la cantante era apparsa sorridente in un selfie insieme all’amica Paola Turci.

Emma Marrone salute, l’abbraccio dei colleghi

Molti personaggi noti dello spettacolo italiano hanno voluto dimostrare ad Emma la propria vicinanza, così come Luca Argentero e l’amica Alessandra Amoroso.

E’ proprio di quest’ultima vogliamo parlare dato che ha salutato più volte l’amica in diretta tv, in ogni ospitata fatta.

La prima volta è stata dal palco di Amici di Maria De Filippi e poi dal palco del concerto di Radio Italia a Malta al quale Emma ha dovuto rinunciare.

Per quanto ne sappiamo, Emma è ancora in convalescenza, restando fedele al primo messaggio in cui annunciava in anticipo questo periodo di necessario riposo.

Le auguriamo di riprendersi presto e tornare a cantare.

