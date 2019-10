Emma Marrone, dopo l’intervento musica e letto, i fan si preoccupano

Dopo la riuscita dell’operazione, dopo il silenzio nella musica, e dopo una passeggiata fuori a fare shopping, Emma Marrone passa così il periodo di convalescenza: riposandosi. E’ giusto, anzi, è più che giusto non solo da un punto di vista fisico, ma anche da un punto di vista psicologico. Sono molte le notizie che girano su questa situazione che l’ha vista protagonista. Ma Emma non diventa assente sui social, anzi, c’è eccome. C’è, ma in modo diverso, molto più rispettoso per quello che sta passando, con molta discrezione. L’ultima news è una sua storia Instagram dove la cantante posta un foto con una tazza e una canzone di sottofondo.

Emma Marrone, anche su Instagram rispetto per la sua convalescenza

Nonostante non si sappia ancora la natura del suo male, la ragione che l’ha fatta fermare per un po’, Emma Marrone ritorna sui social.

Ritorna ma con molta discrezione e rispetto per quello che è il suo periodo di convalescenza, allontanando ancora per un po’ quelle gioiose stories su Instagram che era solita fare.

Posta nelle sue stories una foto diversa da quelle che è solita postare: una tazza, la penombra ed una canzone di sottofondo.

Inutile dire che i fan si sono preoccupati.

Tutti conosciamo Emma Marrone, anche chi non ama la sua musica o come personaggio, sappiamo tutti che è una guerriera, una donna forte che non ha mai avuto paura di mostrare questa sua grande caratteristica.

Per lei è facile arrivare al cuore delle persone: è schietta, allegra e molto divertente. Se poi ci si mette la sua bellezza felina, si è subito conquistati da lei.

E’ bene lasciarla stare in pace per un po’: questo suo modo di dire buongiorno a tutti ha molta da dire, ma molto nasconde.

Forse è un modo discreto per dire “io ci sono ancora, meno presente e allegra, ma ci sono”.

La cantante tiene molto al rapporto con i suoi fan: ha infatti tranquillizzato delle ragazze incontrate per strada che erano preoccupate per la sua salute.

Ti facciamo tanti auguri di pronta guarigione Emma!

Leggi anche:

Emma Marrone, dopo l’intervento fa un viaggio in treno

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062