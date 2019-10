Emma Marrone e la ‘Fortuna’, nuovo album dopo la malattia

Questa è davvero una bella notizia per i fan della cantante che negli ultimi tempi non è stata proprio bene. Sui suoi profili social Emma Marrone ha annunciato l’uscita del nuovo album il cui titolo è “Fortuna”. Abbiamo potuto avere un anticipo del nuovo lavoro di Emma con la canzone “Io sono bella” scritta da Vasco Rossi per la cantante pugliese. Il nuovo disco, molto atteso e già in precedenza annunciato, uscirà per Universal il prossimo 25 novembre.

“Fortuna”, il nuovo album di Emma Marrone dopo la malattia

“Voglio la musica ancora e ancora per tutta la vita’. Sono la ragazza più felice del mondo”

Così ha scritto la cantante sul suo profilo Instagram per lanciare l’album.

In effetti, a pensarci bene, la cantante ha davvero mantenuto la promessa di fare presto ritorno. E’ ritornata con un nuovo disco pieno di nuovi singoli che vogliono solo essere ascoltati.

Una bella notizia dopo queste settimane davvero strane e davvero preoccupanti per la bella cantante.

Emma parla del suo nuovo album e lo descrive come “un disco dal sound moderno e uptempo”. Per l’occasione, Emma è diventata ance autrice di alcuni brani, compreso il singolo che dà il nome a questo nuovo lavoro della cantante.

Ma ci sono altre belle notizie! Infatti, la settimana scorsa per la prima volta il primo singolo “Io sono bella”, brano scritto da Vasco Rossi, Gaetano Curreri, Pietro Romitelli e Gerarardo Pulli, con la produzione di Dardust, è passato al primo poste nelle classifiche radiofoniche.

Quindi, per intenderci, il singolo è stato il più trasmesso dalle radio italiane, prima di maestri della musica come Jovanotti, Elisa, Avicii etc.

Emma ci aspetta all’Arena per il compleanno

Fate bene attenzione e ricordate questa data: 25 maggio, quando canterà all’Arena di Verona per una data unica e speciale, occasione per festeggiare assieme al suo pubblico i suoi primi 10 anni di carriera musicale.

Per quanto riguarda le informazioni su questo evento, sappiamo che tutti i posti dell’intero anfiteatro saranno numerati.

Le prevendite per la data all’Arena di Verona saranno attive dalle ore 16.00 di oggi, mercoledì 16 ottobre, sul sito di TicketOne e dalle ore 11.00 di mercoledì 23 ottobre nei punti vendita e prevendita abituali.

Rivedremo Emma dal 25 novembre?

Come la prassi richiedere, la cantante partirà per un instore live tour nelle principali città italiane a partire dal prossimo 25 novembre.

