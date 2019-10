Emma Marrone: la foto con Paola Turci è una fake news

La storia di Emma Marrone ormai la conosciamo tutti, tempo fa un annuncio sui social per annunciare il suo momentaneo ritiro dalle scene musicali, e come sappiamo tutti per motivi di salute, poi il silenzio, ora una foto sua con Paola Turci che qualcuno ha voluto far credere che è stata fatta dopo l’operazione, ma lo scatto pubblicato sui social, è una fake news, lo conferma la stessa Paola Turci affermando che è una foto dell’anno scorso.

Come stanno veramente le cose?

L’operazione è andata bene e piano piano Emma Marrone sta recuperando tutte le sue forze per tornare come disse lei, prima di sospendere la sua tournée musicale, più forte ancora.

Tanti i messaggi di solidarietà da parte di amici, colleghi e di tutti i suoi fans, ma come al solito c’è subito chi ne vuole approfittare per creare false notizie, come l’ultima fake news creata dove ritraggono in una foto Emma Marrone con Paola Turci, foto scattata invece durante un loro incontro amichevole nel 2018.

La cantante, anche in virtù di questo, ha rotto il silenzio stampa social e ha ringraziato tutti coloro che le hanno dimostrato tutta la vicinanza e l’affetto in questi momenti molto difficili della sua vita.

Emma Marrone, la prima uscita dopo l’intervento

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062