Emma Marrone, la prima uscita dopo l’intervento

E’ passato un bel po’ di tempo da quanto Emma Marrone, attraverso un post su Instagram, ha annunciato ai fan di avere un problema serio di salute che l’avrebbe portata a stare un po’ fuori dalle scene della musica. Ricordiamo tutti quella frase che ha pubblicato di John Lennon “La vita è ciò che ti accade quando sei intento a fare altri piani”.

Come ricordiamo anche la descrizione che accompagnava quella frase sibillina: “Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato. Da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute. Ve lo dico personalmente per rassicurarvi e per non creare allarmismi inutili”.

Ma non è finita qui. Dopo che Emma ha pubblicato tale notizia nel web è partito un circolo in cui ognuno diceva la sua sulla possibile causa che ha costretto la cantante salentina a fermarsi. C’è chi addirittura ha pensato ad un ritorno di quel tumore alle ovaie che la donna ha avuto in passato. E’ passata una settimana da quell’annuncio e cantante salentina ha chiarito di essersi operata e di sentirsi serena al riguardo.

Emma Marrone, le ultime novità sul suo stato di salute, esce dopo l’intervento

A seguito di una falsa notizia in cui si diceva che la donna fosse di nuovo affetta da quel tumore, il suo staff ha deciso di intervenire.

Infatti, tutta la squadra dei suoi colleghi ha poi successivamente precisato che l’unica fonte attendile in merito alla vicenda è rappresentata dai canali ufficiali di Emma.

Facendo così ha smascherato tutte quelle false fonti che rilasciavano soltanto delle notizie altrettanto false.

Comunque, mantenendo il filo del discorso, dopo la buona buona riuscita dell’operazione, Emma è uscita fuori a prendere una boccata d’aria, occasione che i paparazzi non hanno mancato di immortalare.

La cantante salentina ha pensato bene di riprendersi facendo un po’ di shopping, il che non guasta mai.

Durante questa giornata spensierata, Emma Marrone si è dimostrata più volte serena e tranquilla, segno che le cose stanno andando bene.

Speriamo per lei di ritornare più forte di prima, i suoi fan la aspettano.

Leggi anche:

Emma Marrone salute, le dichiarazioni del suo staff

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062