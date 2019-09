Emma Marrone: ‘Mi devo fermare per problemi di salute’

Preoccupazione per la cantante Emma Marrone che stamattina ha pubblicato direttamente lei stessa sul suo profilo social di instagram e non solo una notizia che fa preoccupare i fan. Purtroppo la cantante salentina deve fermare i suoi progetti di musica a causa di problemi di salute. Non è ancora nota la reale motivazione salutare che l’ha costretta a rimandare i suoi concerti oltre quello di Radio Italia a Malta.

Emma Marrone dice stop alla musica, ci sono problemi di salute

Ecco di seguito le parole condivise sui suoi profili social, dopo aver condiviso una frase di John Lennon con scritto “La vita è tutto ciò che ti accade quando sei tutto intento a fare altri piani”

“Succede. Succede e basta. Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato. Da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute. Ve lo dico personalmente per rassicurarvi e per non creare allarmismi inutili. Per questo motivo non sarò presente a Malta per il concerto di RadioItalia che ringrazio per l’immediata comprensione”.

Inutile dirvi – ha proseguito la cantante – l’immenso dispiacere che provo per tutti quei ragazzi che hanno speso dei soldi in voli aerei e alberghi per venire fino a Malta per sostenermi: Non avete idea di quanto mi sarebbe piaciuto essere su quel palco e cantare per tutti voi. Vi prometto che tornerò più forte di prima. Ci sono troppe cose belle da vivere insieme”.

E infine Emma Marrone conclude così:

“Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi. Grazie e state sereni davvero. Andrà tutto bene”.

Emma Marrone e la lotta contro il cancro prima di Amici

Tutti sanno di come la cantante abbia avuto in passato anche la sfortuna di affrontare quello che è il male del secolo, un tumore.

Alla Repubblica diceva: “Quando abbiamo scoperto la malattia è iniziata una trafila lunga e dolorosa.Ho visto i miei genitori sgretolarsi di fronte a questa notizia, invecchiare di colpo. È come se tutto quello che mi stava succedendo in realtà non stesse succedendo a me: ho avuto la forza di staccarmi da tutto e reagire con una rabbia incredibile nei confronti della malattia. Credo molto nel destino ma anche nell’aiuto dato dalla forza che possiamo tirar fuori: quando tutto stava crollando intorno a me, l’unica che ha tenuto duro sono stata io, volevo resistere e vincere fino alla fine”.

Non sappiamo quale sia la motivazione di salute che la porterà per un po’ lontana dai suoi fan, ma le auguriamo una pronta guarigione!

Leggi anche:

Emma Marrone: Galli non chiede scusa, ma Matteo Salvini sì