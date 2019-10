Emma Marrone salute, le dichiarazioni del suo staff

Dopo la notizia dichiarata dalla stessa cantante di dover rinunciare per un po’ alla musica, Emma Marrone ha avuto modo di farsi sentire ancora sul suo profilo Instagram. La stessa non ha mai detto in modo esplicito di cosa stesse soffrendo, ma sappiamo che adesso la cantante sta affrontando un periodo di convalescenza dopo l’operazione subita nei giorni scorsi.

Ripercorrendo un po’ le date di questa storia, il 20 settembre Emma aveva sorpreso tutti, pubblicando su Instagram un post in cui annunciava lo stop dei concerti per risolvere un problema di salute, affermando che sarebbe tornata presto. Inutile dire che questo suo messaggio ha fatto generare la preoccupazione nei fan che subito erano tornati con la mente a dieci anni fa quando Emma aveva iniziato la sua battaglia contro un tumore. Si ricorda come nel 2014 l’artista pugliese era tornata ad operarsi dopo aver scoperto che il male era tornato.

Avanzando ancora nel tempo, una settimana dopo quel post, Emma ha annunciato di essersi operata, affermando di stare bene, anche se ci vorrà ancora del tempo prima che possa tornare sulle scene. E’ in questo momento che nel web vengono diffuse notizie che vedono motivazioni diverse per lo stop musicale della cantante.

Novità su Emma Marrone, sulla sua salute parla il suo staff

Alcune fonti incerte dicono che Emma avrebbe scoperto di essere malata quest’estate, durante una vacanza con gli amici.

E’ qui che la cantante salentina avrebbe accusato delle forti fitte all’addome, tanto da recarsi al pronto soccorso.

Dopo aver fatto i dovuti accertamenti avrebbe scoperto che il male era tornato e avrebbe scelto di operarsi a Bologna.

Infine, la convalescenza sarebbe iniziata dopo l’intervento subito il 23 settembre, dovrebbe durare un mese.

Arrivano a smascherare il tutto i collaboratori di Emma, o meglio il suo staff, i quali hanno affermato della falsa attendibilità di tali notizie.

Ecco le parole dello staff della cantante sulla vicenda:

“Le uniche fonti attendibili sulle condizioni di Emma Marrone sono i suoi canali ufficiali. Tutte le notizie su ipotetiche cartelle cliniche, radiografie, dettagli rispetto allo stato di salute e la convalescenza dell’artista e le dichiarazioni da parte di medici e da parte di terzi sono infondate e basate su supposizioni”.

Detto questo, tutti i fan della cantante possono stare tranquilli ed aspettare che la stessa dichiari effettivamente cosa abbia avuto.

