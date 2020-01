Emoji nuove nel 2020: oltre 100 in arrivo

Nuove Emoji in arrivo per questo 2020, saranno 117. Le simpatiche faccine che regolano la messaggistica moderna avranno un corposo rinnovamento in questo 2020, con un incremento di oltre 100 elementi.

117 Nuove Emoji in arrivo

E’ notizia di queste ore che saranno incrementate ben 117 nuove Emoji, di cui ben 62 sono completamente inedite e le restanti saranno invece aggiornamenti di Emoticons già esistenti. Saranno inseriti animali nuovi, come mosche, scarafaggi, bisonti e mammooth, ma anche nuove Emoji rappresentanti organi interni, come polmoni, cuore, fegato. Inoltre, le emoji che andranno a rinnovare quelle già esistenti, con un implemento di colori della pelle, ad esempio. Ma l’idea di comunicare nuovi concetti e temi con una singola immagine non si fermerà qui con la diffusione di questi nuovi simpatici simboli comunicativi.

Nuove Emoji quando saranno distribuite?

non è ancora ben precisato il momento in cui le nuove Emoji verranno distribuite, dato che la distribuzione spetterà alle singole società, ma stando agli anni precedenti il roll out è generalmente avvenuto nel periodo autunnale. Probabilmente quindi anche nel 2020 sarà l’ autunno il periodo di diffusione delle nuove Emoji. Grande attenzione sarà riservata alla comunità LGBTQ, non solo ci saranno nuove emoji con la bandiera e col logo transgender (la cui proposta di inserimento è stata molto appoggiata da Google e Microsoft), ma anche per la nuova opzione di selezionare il sesso maschile per “la persona con il velo” e quello femminile con “la persona in smoking”. Insomma, le emoji parleranno e comunicheranno anche di libertà e unioni civili.

