E’ possibile ottenere il rimborso sulle bollette Enel per l’applicazione dell’Iva sulle accise. Ha provare l’illegittimità di tale tassazione è stata il Giudice di Pace di Venezia con una recente sentenza in cui ha dato ragione ad un utente, che aveva fatto ricorso sull’illegittimità dell’applicazione da parte dell’Enel del calcolo dell’IVA sull’accise e sugli addizionali. Il Giudice nella sentenza ha condannato la società Enel al rimborso all’utente degli importi versati per l’IVA calcolata sulle accise e addizionale, applicata in modo illegittimo. Abbiamo trattato in quest’articolo la notizia completa: Enel condannata, l’Iva sulle bollette è illegittima e va rimborsata: ecco le novità

Rimorso Enel per Iva illegittima sulle bollette

La richiesta di un nostro lettore: Egr. Sig.ri, mi potreste informare dettagliatamente sulla possibilità di avere rimborsi di IVA in oggetto, senza ricorso a costoso avvocato? Grazie infinite, in attesa trepidante di risposta

Abbiamo elaborato il modulo da compilare e inviare all’Enel per poter ottenere il rimborso.

Modulo di rimborso per illegittimità di doppia imposizione di imposta

Dati del contribuente

(nome e cognome) _______________________________

(residenza) Via ___________________________________ n______

(Comune) ___________________________________ Provincia ___________________

Telefono________________________

Spett.le

Enel S.p.A.

FAX : 800 900 150

Oppure spedire a:Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.CASELLA POSTALE 1100

85100 POTENZA

Oggetto: richiesta rimborso per illegittimità doppia imposizione di imposta

Spettabile Enel S.p.A.

Con la presente sono a rappresentarvi che, a seguito di un controllo effettuato sulle mie bollette di fornitura elettrica sono emerse incongruenze riguardanti l’applicazione dell’imposta IVA. Dal controllo effettuato emerge in modo chiaro che la suddetta imposta è stata applicata sulla base imponibile comprensiva anche di altre imposte/accise. Tale calcolo è illegittimo, anche alla luce degli ultimi orientamenti espressi della giurisprudenza delle Corti di legittimità e di merito (cfr. sentenza Corte di Cassazione S.U. n. 3671/97 nonché Decreto Ingiuntivo del 07/07/2015 esecutivo emesso dal Giudice di Pace di Venezia).

Pertanto, dopo un’attenta analisi

Io sottoscritto _______________________________ nato a _____________________________provincia (_________) Cod.Fisc._____________________________________ residente a __________________________________ (___) in Via_______________________________ n. _______ Cap ________.

Titolare dell’utenza luce/gas ___________________ Numero cliente _______________________ubicata presso la suddetta residenza,

CHIEDO

Nel termine perentorio di 30 giorni, che la società Enel Spa, provveda a fare i dovuti accertamenti, effettuando il ricalcolo e rimborsando la somma ingiustamente indebitata entro e non oltre i 30 giorni dalla data di ricevimento della presente. In mancanza, mi vedrà costretto/a ad intraprendere tutte le più opportune iniziative per effettuare verifica e quantificazione degli importi a mezzo CTP e a tutelare i miei diritti presso le autorità competenti con ulteriore aggravio di spese a Vs. carico.

Distinti saluti.

In fede…………………………. li……………………

