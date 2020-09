Enel Energia lancia Enelpremia Wow: la fantastica App per Smartphone che ogni settimana ti regala tanti diversi coupon. Tra le numerose funzionalità, si può scaricare la bolletta in formato sintetico o dettagliato e studiare la soluzione più confacente ai propri consumi e al proprio portafogli.

Enel Energia: l’App che rivoluziona la tua fornitura

Con il programma di Enel Energia la bolletta diviene subito più semplice. Nell’apposita sezione “Forniture” puoi controllare i tuoi consumi Luce e Gas, attivare nuove forniture per la casa o per il tuo ufficio e partecipare a numerosi concorsi. Tra i tanti concorsi proposti settimanalmente, il rivoluzionario concorso che ti consente di vincere uno dei 100 Buoni Regalo Amazon messi a disposizione da Enel Energia. Nella sezione, anche un comodo grafico ad istogramma che sintetizza i consumi rapportati a bimestre.

E’ possibile poi rateizzare la propria bolletta luce o gas o rettificarla in caso di errori anomali. Con Enel Energia, poi, si può comodamente controllare la propria tariffa e verificare che sia quella effettivamente più conveniente. Attiva poi una sezione Supporto, in cui si può trovare risposta alla propria problematica nelle “domande frequenti”, chiamare o scrivere il servizio clienti.

I premi disponibili ogni martedì della settimana:

Con l’App Enel Energia, ogni settimana hai a disposizione tanti meravigliosi Coupon sconto da utilizzare per ogni necessità. Sconti da utilizzare nelle migliori librerie online ( libri e-Kindle gratis, ad esempio), coupon per la stampa dei momenti più belli. Tariffe agevolate per viaggiare con le migliori compagnie e tanti sconti anche per la sezione bellezza ( su piastre, cosmetici e profumeria). Per gli amanti dei film, anche fantastici sconti per lo streaming di quello che si preferisce.

Iscrivendosi al programma e scaricando la rivoluzionaria App Enel Energia, si ottiene poi uno sconto di benvenuto e, tanti altri, vengono regalati di tanto in tanto anche ai clienti più fedeli e datati. In questa maniera, consultare la bolletta ed i propri consumi, risparmiare ed ottenere fantastici sconti, diviene semplicissimo e anche l’energia diventa più smart!

