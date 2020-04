Enorme meteorite esplode in Perù: ecco il video

Una telecamera di sicurezza è stata in grado di catturare una palla di fuoco luminosa mentre illuminava i suoi dintorni su una città del Perù. Secondo i rapporti presentati dai testimoni oculari, l’enorme meteorite che ha colpito la Terra assomigliava ad una palla di fuoco particolarmente luminosa. Questo evento che come dicevamo si è verificato in Perù è stato segnalato tramite l’Organizzazione meteorologica internazionale (IMO). Sulla base dei rapporti raccolti dall’organizzazione, almeno due persone nel paese hanno assistito al fenomeno.

Secondo i rapporti presentati dai testimoni oculari, la palla di fuoco è apparsa in cielo il 16 aprile all’1: 00 UT, o il 15 aprile alle 21:00 EDT. Sulla base delle loro osservazioni, l’enorme meteorite variava da -13 a -19. Ciò significa che esso ha prodotto un’illuminazione molto forte in grado di illuminare l’ambiente circostante. Era anche molto più luminoso del pianeta Venere se visto dalla Terra, che ha una magnitudine di circa -5.

Un testimone oculare di nome Miguel A. della regione di Lima Callao ha dichiarato nel suo rapporto che la palla di fuoco è rimasta nel cielo per circa 20 secondi. Mentre attraversava il cielo, l’enorme meteorite produceva diversi colori, tra cui bianco, verde e rosa. Dopo un po’, la palla di fuoco ha iniziato a rompersi, producendo circa 5-6 frammenti.

Diego A. , un testimone oculare della città di Paracas in Ica, ha caricato un video che mostra l’enorme meteorite. Il filmato è stato catturato dalla telecamera di sicurezza di una sua proprietà sul lungomare. Il video è stato in grado di mostrare quanto fosse luminosa la palla di fuoco. Secondo gli esperti il fenomeno è stato probabilmente causato probabilmente causato da un piccolo asteroide che si è scontrato con la Terra. L’asteroide entrando nell’atmosfera terrestre, è diventato una meteora infuocata che alla fine è esplosa.

