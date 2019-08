Epatite C, fegato, ossa, sudorazione, allerta tatuaggi e allerta zenzero, i benefici dell’aloe: tutte le novità delle ultime 24 h

Rassegna Salute e benessere di oggi 31 agosto 2019 su: Epatite C: aggiornamento ai trattamenti con nuovi farmaci , Fegato e ossa: benefici attraverso un alimento, ecco di cosa si tratta, Allerta tatuaggi: gli aghi provocano allergie, ecco a cosa fare attenzione, Ritirato farmaco con denominazione errata, ecco marca e lotto, Allerta salmonella nello zenzero: avviso di richiamo, Perché l’aloe vera non può mai mancare nella nostra quotidianità?, Sudorazione eccessiva? Un segnale del corpo da non sottovalutare. Tutte le novità della giornata.

Epatite C: aggiornamento ai trattamenti con nuovi farmaci

L’Agenzia Italiana del Farmaco rende disponibile l’aggiornamento settimanale dei dati relativi ai trattamenti con i nuovi farmaci ad azione antivirale diretta di seconda generazione (DAAs) per la cura dell’epatite C cronica, raccolti dai Registri di monitoraggio AIFA. Gli 11 criteri, scaturiti dal dialogo con le Società scientifiche e condivisi con la Commissione Tecnico Scientifica (CTS) dell’Agenzia, consentiranno di trattare tutti i pazienti per i quali è indicata e appropriata la terapia.

Per approfondire: Epatite C: aggiornamento ai trattamenti con nuovi farmaci

Benessere Fegato e ossa

Preparato con la soia gialla fermentata, questo alimento originario dell’Indonesia, è ricco di benefici per la salute, stiamo parlando della Tempeh. La carne di soia che fa bene al fegato e alle ossa, è molto comune e molto apprezzato.

Per approfondire: Fegato e ossa: benefici attraverso un alimento, ecco di cosa si tratta

Allerta tatuaggi

Uno studio di ricercatori ha dimostrato che le particelle di metallo degli aghi utilizzati per fare i tatuaggi, potrebbero migrare nel corpo, e rischiano di provocare allergie, quindi non solo l’inchiostro ci può dare problemi per quanto riguarda le allergie, ora anche gli aghi possono darci gli stessi tipi di problemi.

Ritiro farmaco

Un errore in ambito farmacologico ha portato al ritiro dei farmaci Syntocinon e Syncten. La denominazione era errata rispetto al contenuto e, quindi, il farmaco in questione contiene un principio attivo diverso da quello indicato in confezione.

Per approfondire leggi: Ritirato farmaco con denominazione errata, ecco marca e lotto

Salmonella nello zenzero

C’è un avviso di richiamo da parte del Ministero della Salute da parte dello zenzero in polvere a marchio Lucrom, il rischio è a causa della salmonella e per questo c’è un rischio microbiologico. Lo zenzero richiamato è prodotto in provincia di Monza e Brianza.

Per approfondire leggi: Allerta salmonella nello zenzero: avviso di richiamo

Aloe vera: tutti i benefici

Perché l’aloe vera è una pianta molto usata nella nostra vita quotidiana? Ci sono numerosi benefici che non conosciamo, ed ecco quali sono. Non tutti noi lo sappiamo, ma alcuni cicli di assunzione di questa pianta sono indicati soprattutto nei cambi di stagione, quel momento in cui il nostro organismo vive gli stress di mutamento e adattamento, ma anche quando siamo in periodi di cure farmacologiche, come gli antibiotici, che possono essere dannosi.

Per approfondire leggi anche: Perché l’aloe vera non può mai mancare nella nostra quotidianità?

Sudorazione eccessiva

Sudare fa bene ed è indispensabile per la nostra vita, ma questo vale se accade dove sia normale, tipo in palestra, ma diventa fastidioso e imbarazzante quando la sudorazione diventa eccessiva in luoghi dove non è normale, ma può essere anche un segnale del nostro corpo che non dobbiamo sottovalutare.

Per approfondire leggi anche: Sudorazione eccessiva? Un segnale del corpo da non sottovalutare