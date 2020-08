Uno dei punti dolenti di chi lavora nel pubblico impiego è, senza alcuna ombra di dubbio, l’attesa esasperante per ricevere la liquidazione del proprio trattamento di fine servizio. A differenza dei dipendenti del settore privato i dipendenti del settore pubblico sono obbligati ad un attesa minima di 12 mesi per avere il proprio TFR ad un attesa massima di 6 anni per chi accede alla pensione con quota 100 al compimento dei 62 anni.

Liquidazione TFS con quota 100

Una lettrice scrive per chiedere:

Buongiorno. Ho lasciato il lavoro il primo maggio 2018 per dimissioni volontarie a seguito richiesta di APE volontaria. Non ho esercitato nessuna altra attività lavorativa. Dal primo di agosto 2019 percepisco la pensione con quota 100. Ad agosto di quest’anno ho compiuto 67 anni. La liquidazione del Tfs avverrà decorsi 24 mesi da quando ho presentato le dimissioni oppure trascorsi 12 mesi da quando ho compiuto 67 anni e cioè mi verrà erogata ad agosto 2021?

Grazie.

Il Decreto 4/2019 parla abbastanza chiaro al riguardo: “il personale degli enti pubblici di ricerca, cui è liquidata la “pensione quota 100”, consegue il diritto alla decorrenza dell’’indennità di fine servizio comunque denominata al momento in cui tale diritto sarebbe maturato a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011”.

Se non avesse fatto il passaggio da ape sociale a quota 100 il TFS le sarebbe stato liquidato trascorsi 24 mesi (più 9′ giorni) dalla cessazione dal servizio. Avendo scelto prima della liquidazione del TFS la pensione con la quota 100 il TFS le spetterà 12 mesi dopo il compimento dei 67 anni di età. Se ha compiuto, quindi, i 67 anni ad agosto avrà diritto alla liquidazione del suo TFS solo a dicembre 2021 poichè ai 12 mesi di attesa deve aggiungere anche i 90 giorni necessari all’INPS per la liquidazione della pratica per il pagamento delle somme spettanti.

Inoltre se il TFS dovuto è di importo superiore ai 50mila euro non riceverà tutta la cifra in un’unica soluzione ma riceverà i primi 50mila alla data che le ho indicato e la rimanenza 12 mesi dopo la liquidazione della prima rata.

