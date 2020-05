Esame di Maturità 2020, come sarà l’orale?

Ci siamo quasi: l’esame di maturità 2020 è sempre più vicino. Nemmeno la pandemia del Coronavirus è stata in grado di cancellare almeno per un anno questo momento importante nella vita di ognuno di noi. Nonostante qualcuno nel concreto avesse avanzato l’attuazione di tale ipotesi, la ministra Azzolina non si è data per vinta e anche quando le cose sembravano peggiorare, si è riunita col suo team ed ha creato un’alternativa valida che tenesse conto della situazione senza, però, rinunciare all’esame. La soluzione è stata, come abbiamo visto, quella di creare un maxi orale. Già di per sé questo risulta essere una certezza, ma siamo davvero sicuri di conoscere in tutto e per tutto come si svolerà la prova? Questo potrà davvero bastare?

Esame di maturità 2020, come saranno gli orali?

Sebbene questa versione dell’esame sembra un po’ riprendere quella tradizionale di qualche anno fa, è anche vero che ci sono alcuni elementi di novità.

Il primo è sicuramente la questione della commissione, eccezionalmente costituita per quest’anno da soli membri interni, più il presidente di commissione, l’unico esterno.

Tra l’altro, quest’ultimo, in assenza di altri membri esterni, potrebbe fare alcune domande, cosa che non capitava spesso negli esami passati.

E’ possibile,inoltre, che per compensare l’assenza delle prove scritte vengano richiesti degli esercizi pratici da svolgere, esercizi che richiamano appunto le prove.

Un esempio? Durante l’ora di discussione è possibile che venga chiesto agli studenti e alle studentesse l’analisi di un testo di letteratura italiana, ma anche un elaborato inerente alle materie di inidirizzo.

Oltre all’argomento a piacere concordato coi professori, usato per rompere il ghiaccio, ci saranno anche delle domande relative alla materia di Cittadinanza e Costituzione.

Proprio in tale ambito, poi, potranno essere fatte delle domande e delle riflessioni personali inerenti al Coronavirus, alla sua venuta in Italia e tutti gli effetti creati.

Infine, in questa maturità 2020 non mancheranno alcuni quesiti sull’esperienza di alternanza scuola-lavoro, senza tener conto delle ore realmente realizzate.

