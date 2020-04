Esame di terza media, come sarà svolto?

In questi giorni di incertezza il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina è sommersa dalle tante responsabilità che dipendono da lei per l’intero ambito scolastico che sta vivendo non pochi disagi a causa dell’emergenza da Coronavirus. Se gli esami di maturità sono il tasto delicato di tale periodo, anche l’esame di terza media non scherza e diventa anch’esso, giustamente, per i giovani studenti motivo di ansia e di dubbi. Cosa deciderà la ministra Azzolina per gli esami di terza media?

Esame di terza media, tesina, prova orale e poi?

Per come stanno andando le cose, un rientro a scuola per la metà di maggio poco potrà cambiare la situazione ormai alterata dall’emergenza Coronavirus.

Unica certezza è che anche l’esame di terza media sarà modificato per creare minor disagi possibili ai ragazzi.

Comunque sia, secondo Il Corriere della Sera è possibile che l’esame di terza media si svolga intermente a distanza online, proprio come sta accadendo attualmente con la didattica a distanza.

La tesina o mappa concettuale non scomparirà, ma verrà comunque richiesta dai membri della commissione.

Non sappiamo altre informazioni al riguardo: quest’utlima riportata si tratta di mera ipotesi.

Attendiamo anche in questo caso notizie ufficiali o ufficiose da parte del MIUR.

