Esame di terza media, previsto anche l’orale online

Nuove informazioni giungono dal mondo della scuola e in particolare sono rivolte a tutti gli studenti che quest’anno dovranno svolgere l’esame di terza media. Iniziamo col dire che, come per l’esame di maturità, anche qui viene richiesta la massima serietà. Oltre alla tesina che deve essere consegnata ai docenti, bisognerà anche svolgere un esame di tipo orale in via telematica. Infatti, la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina in una delle tre ordinanze concentrate proprio sulla scuola, ma anche sugli esami di maturità e terza media, ha rivendicato questa possibilità, precisando come ella tenga ad un esame fatto in modo serio nonostante i disagi e le difficoltà del Coronavirus. Vediamo di seguito anche altre novità al riguardo.

Esame di terza media, tesina e orale online

Non solo l’esame di maturità, ma anche quello di terza media ha subìto non pochi disagi con l’avvento del Coronavirus e la conseguente quarantena obbligatoria.

Nelle settimane scorse, in piena fase uno della quarantena, si pensava a tutti i possibili scenari che si sarebbero potuti verificare per l’esame di terza media.

Col passar dei giorni, poi, i dubbi aumentavano data l’incertezza, fino al punto in cui si dichiarò la sola eleborazione di una tesina da inviare ai docenti e nessun esame orale.

Evidentemente il MIUR ha avuto qualche ripensamento inerente alla modalità di svolgimento dell’esame di terza media.

Infatti, i candidati all’esame dovranno realizzare una tesina concordata coi propri professori per poi inviarla loro, prima che termino le lezioni online.

Inoltre, sarà possibile esporre il proprio lavoro e percorso scolastico in una prova orale che potrà essere fatta in modalità online, dinanzi al Conglisio di classe.

Questo avverrà prima dello scrutinio finale il quale valuterà il lavoro dei candidati tenendo conto di criteri come l’originalità, la chiarezza nell’esposizione e l’argomento dato dai docenti.

Attendiamo nei giorni che seguiranno ulteriori nuove informazioni relative allo svolgimento dell’esame di terza media.

