Giungono nuove notizie dal MIUR relative all’esame di terza media di quest’anno che confermano quanto detto in precedenza dalla ministra Azzolina nelle settimane scorse. A causa del Coronavirus anche l’esame di terza media, come quello di maturità, ha rischiato grosso e cioè di essere annullato, ma per fortuna la ministra Azzolina e tutta l’equipe che lavora con lei ha deciso di modificarlo lievemente per non annullarlo definitivamente. I giovani studenti, che dall’anno prossimo varcheranno la soglia della scuola superiore, prendendo una delle decisioni più importanti per il loro futuro, dovranno solo realizzare una tesina concordata coi professori e non dovranno svolgere alcun orale.

Esame di terza media, niente orale ma solo tesina

Una delle principale preoccupazioni del MIUR in qusto periodo così difficile è stato soprattutto l’esame di maturità, ritenuto un passo fondamentale per i giovani adulti.

Dopo aver risolto la questione della maturità nell’era del Covid-19, il ministro Azzolina ha avuto così modo di potersi dedicare anche all’esame di terza media.

Già nelle settimane scorse, nei primi di aprile, la ministra aveva avanzato delle ipotesi che sarebbero state poi confermate o smentite per poi arrivare alla decisione di questi giorni.

Infatti, come già anticiapato, i ragazzi che dovranno svolgere l’esame di terza media non dovranno fare l’orale, ma realizzare solo una tesina da preparare assieme ai propri insegnanti.

Tale tesina sarà poi consegnata per poi essere valutati con gli scrutini finali.

Non è stato ancora detto se ci sarà una data di scadenza per la consegna di tale tesina o altri termini simili.

Il tutto verrà poi confermato ed ufficializzato ulteriormente tramite la creazione di un’ordinanza che da qui a quale giorno sarà resa nota, in cui verrà riportata anche la questione della valutazione per tutti gli studenti delle classi intermedie.

Questo è quanto stato detto dalla ministra durante una diretta Facebook con Skuola.net e pertanto attendiamo ulteriori informazioni nei prossimi giorni.

