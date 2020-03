Esemplari rari ed eccezionali della Ferrari F50 in vendita

Sono state messe in vendita due rare copie della Ferrari F50, l’edizione più limitata di Maranello, poiché sono state prodotte solo 349 unità. Uno di questi ha appena subito un costoso e laborioso processo di restauro, che è costato 2 anni di lavoro e niente meno di € 250.000, mentre l’altro è la seconda copia prodotta, la stessa che è stata esposta nel Salone del Auto di Francoforte 1995. Queste due nuove unità che sono appena apparse in vendita sono anche molto importanti e date le loro caratteristiche meritano più attenzione rispetto alle altre copie regolari che possiamo trovare in vendita.

Sono state messe in vendita due rare copie della Ferrari F50, l’edizione più limitata della casa di Maranello

Il primo risulta essere la seconda Ferrari F50 prodotta. Mentre l’altro è un’unità di produzione regolare, il numero 180 dei 349 fabbricati, sebbene questo sia appena stato sottoposto a un impressionante lavoro di restauro, il cui costo è stato pari a non meno di € 250.000 che si sono protratti per 2 anni.

Il primo modello di Ferrari F50 è in vendita presso una concessionaria statunitense e ha appena ricevuto un importante servizio che includeva la sostituzione del serbatoio del carburante. Questo esemplare ha poco più di 5.000 chilometri di utilizzo. Il venditore non ha pubblicato il prezzo, ma secondo alcuni rapporti, questa unità è in vendita per $ 3 milioni.

La seconda unità invece è attualmente in vendita presso lo specialista Girardo and Co., è stata originariamente venduta a Modena e il suo restauro è stato effettuato presso il Centro assistenza Ferrari di Cadelbosco di Sopra in Italia. Dopo questi lavori, il veicolo ha ricevuto la certificazione Ferrari Classiche. Il suo prezzo non è stato pubblicato, ma possiamo capire che sarà notevolmente superiore a quello delle copie convenzionali, che di solito è di circa un milione di euro per le unità con pochi chilometri.

Ti potrebbe interessare: Mattia Binotto afferma che la Ferrari ha cambiato il design delle sue auto per il 2020

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube