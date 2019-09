Esenzione bollo auto con legge 104 anche per la famiglia affidataria?

Esenzione Bollo auto con legge 104, analizziamo il quesito di un nostro lettore: Buongiorno, noi come famiglia siamo affidatari di un minore considerato disabile grave ed avente contributo INPS. Il minore a un modello Isee zero perché fa parte di un nucleo familiare a sé stante (ed ha un tutore legale). È però a nostro carico come detrazioni fiscali e assegni familiari, ma non fa parte del nostro nucleo familiare. Con questa situazione è possibile che l’affidatario in caso di nuovo acquisto auto, quindi io o mia moglie, possa intestarsi la vettura? Oppure, dobbiamo intestarla al minore/ suo tutore legale?

Avendo già un’auto intestata a noi presentando l’invalidità del bambino, è possibile esentarsi dal bollo? Grazie infinite

Amministratore di sostegno e legge 104

Il nuovo ordinamento giuridico introduce una nuova figura giuridica a tutela delle persone in situazione di gravità: l’amministratore di sostegno della persona con disabilità in base alla legge 6/2004. Tale figura può esercitare per conto della persona con disabilità solo gli atti espressamente menzionati nel decreto di nomina del giudice tutelare.

Quindi, se tra gli atti sono compresi anche atti di natura fiscale, l’amministratore di sostegno ha la facoltà di richiedere l’esenzioni e le agevolazioni fiscali (acquisto auto, bollo auto, ecc.).

Per poter fruire dell’esenzione del bollo auto è indispensabile che il veicolo sia intestato alla persona con disabilità o alla persona alla quale la persona con disabilità è fiscalmente a carico.

Sono considerati familiari fiscalmente a carico i familiari che hanno un reddito annuale che non supera i 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Possono essere considerati a carico anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero:

il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati).

Esenzione bollo auto con verbale legge 104 art. 3 comma 1

