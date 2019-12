Esenzione Bollo auto e iscrizione al PRA: fattore temporale di 4 anni

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube

Per l’esenzione del bollo auto che spetta a un solo veicolo, nel caso specifico bisogna comunicare all’Aci di appartenenza la variazione della nuova targa dell’auto a uso esclusivo del familiare disabile.

La normativa precisa che per poter acquistare una nuova auto devono passare quattro anni dalla rottamazione della precedente autovettura; questo fattore temporale è obbligatorio per poter fruire delle agevolazioni fiscali.

A mio avviso, lei non può avere l’esenzione dell’iscrizione al P.RA. della nuova auto perché ha venduto la precedente e non ha proceduto alla rottamazione.

Si possono fruire delle agevolazioni nel periodo temporale di 4 ani dalla data di acquisto. Questo significa che per acquistare una nuova auto ad uso esclusivo del familiare disabile, anche usata, bisogna aver rottamato la precedente e cancellato l’iscrizione dal PRA. Questa condizione è indispensabile.

Le agevolazione disabili per il settore auto, prevedono che il richiedente (disabile o familiare del disabile fiscalmente a carico) possa fruire dell’esenzione bollo auto, detrazione del 19% su acquisto auto e Iva al 4% invece del 22%; esenzione tasse di iscrizione al PRA,

Oltretutto non ho mai usufruito delle detrazioni ma solo la voltura e l’esenzione del bollo. Ora mi trovo a dover comprare un altro mezzo usato e più adeguato alle nostre esigenze. Posso comunque usufruire almeno della voltura e dell’esenzione del bollo? Grazie per l’estensione. Saluti

L’esenzione del bollo auto e iscrizione al PRA per l’acquisto di una nuova autovettura destinata ad uso esclusivo del familiare con handicap grave ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3, ha un vincolo temporale di quattro anni che bisogna rispettare per poter fruire di nuovo delle agevolazioni fiscali disabili. Analizziamo il caso di un nostro lettore.

