Esenzione bollo auto e posto auto con legge 104, anche senza patente

Le persone disabili in possesso della legge 104 art. 3 comma 3, possono fare richiesta di numerose agevolazioni fiscali, specialmente nel settore auto. Infatti, la normativa prevede la possibilità di poter fruire su domanda dell’esenzione del bollo auto e del posto auto personale. Purtroppo, non è sempre semplice avere queste agevolazioni in quanto ci sono precise regole da rispettare, analizziamo quali sono rispondendo ai nostri lettori.

Esenzione bollo auto con legge 104

Un lettore ci pone la seguente domanda: Informazioni sul bollo auto disabile senza patente fiscalmente a carico

La normativa stabilisce che le agevolazioni fiscali spettano direttamente al disabile o al familiare che assiste il disabile con handicap grave. Il familiare deve essere a carico fiscalmente.

Nel caso del bollo auto è possibile avere l’esenzione anche se il familiare non ha la patente di guida.

Ricordiamo che per avere l’esenzione il verbale legge 104 deve riportare in modo chiaro il diritto alle agevolazioni fiscali.

Le lascio qui alcuni consigli per poter fare domanda: Bollo auto con legge 104: 6 cose da sapere per avere l’esenzione

Posto auto “ad personam”

Buongiorno, ho fatto la richiesta di un posto auto per handicap personale a luglio allegando anche i verbali di invalidità quanto tempo hanno i vigili a rispondere alla mia richiesta grazie

Le persone disabili con deambulazione impedita o ridotta, possono richiedere al Comune di residenza un parcheggio riservato, detto “ad personam”, in prossimità della propria abitazione o del luogo di lavoro.

Il rilascio non è automatico, bisogna fare richiesta (art. 381 del Regolamento del Codice della Strada).

La domanda va presentata al comune di residenza e la concessione del parcheggio ad personam è gratuita. I tempi di rilascio della concessione, possono variare da Comune a Comune, non è stabilito un tempo minimo e massimo.

Quindi, possiamo consigliare al nostro lettore solo di inviare al comune un sollecito scritto indicando le esigenze e le difficoltà.

