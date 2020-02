Esenzione bollo auto e sconti carburante: attenzione non a tutti gli invalidi spettano

Si è molto parlato nelle ultime settimane degli sconti previsti per alcune categorie di disabili sul costo del carburante, mentre è notizia vecchia la possibilità di esenzione dal pagamento del bollo auto, sempre per alcune categorie di disabili. Vediamo nel dettaglio a chi spettano le agevolazioni in oggetto.

Esenzione bollo auto disabili

Un nostro lettore ci chiede:

Mia moglie è invalida al 100×100, E bipolare e permanente nel senso che non dovrà più andare a visita, usufruiamo anche della legge 104, il sottoscritto è statale, lavoro nella scuola, come collaboratore scolastico. Domanda: possiamo chiedere l’esenzione della tassa automobilistica anche se l’auto è intestata a me ? E vero che possiamo avere anche l’agevolazione per il carburante-auto ? Grazie

Possono usufruire dell’esenzione dal pagamento del bollo auto:

non vedenti e sordi disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni disabili con ridotte o impedite capacità motorie.

Nel vostro caso, quindi, non essendo sua moglie cieca o sorda, pluriamputata o disabile con ridotte o impedite capacità motorie, l’esenzione dal bollo auto potrebbe spettare solo nel caso che sua moglie sia titolare di indennità di accompagnamento avendo un handicap psichico o mentale.

Sconto carburante disabili

Lo sconto sul carburante, che consiste nel pagamento del prezzo indicato sulle colonnine “self service”, spetta soltanto ai disabili titolari di legge 104 che siano affetti da lesioni al midollo spinale o che versano in uno stato di disabilità motoria e non è il caso di sua moglie. Non potete, quindi, beneficiare dello sconto carburante previsto.

