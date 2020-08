Esenzione bollo auto per legge 104 con handicap grave, anche se la legge tutela i cittadini con disabilità e le loro famiglie, l’esenzione non spetta a tutti e soprattutto non è automatica, bisogna fare domanda e attendere la risposta dall’Aci sia positiva che negativa. Possono fare domanda sia i disabili con handicap grave, sia il familiare che assiste il disabile a patto che sia a carico fiscalmente.

Esenzione bollo auto con legge 104 e superbollo

L’esenzione del bollo auto, come sopra riportato, deve essere richiesta e alla domanda allegare anche il verbale legge 104 che ne precisa il diritto. Un lettore ci chiede se l’esenzione da diritto anche all’esonero del pagamento del superbollo.

Ecco la domanda: “Buongiorno avrei bisogno di un informazione. Sono possessore della legge 104 e quindi esente dal pagamento del bollo dell’auto. Volevo sapere se dovrei pagare il super bollo o sono esente anche su quello. Grazie cordiali saluti.”

Bollo auto e superbollo: limiti di cilindrata

Rispondo alla domanda specificando le direttive emanate dall’Agenzia delle entrate sulle agevolazioni fiscali disabili.

L’esenzione del bollo auto per i soggetti possessori del verbale legge 104 con handicap grave che hanno diritto alle agevolazioni fiscali, non riguarda tutti gli autoveicoli. Ci sono dei limiti di cilindrata da rispettare.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito più volte, che è possibile l’esenzione del pagamento del bollo auto annuale per le auto con limiti di cilindrata di 2000 centimetri cubici per le auto a benzina e fino a 2800 centimetri cubici per le auto a diesel. Il Dl n. 124/2019 ha esteso l’esenzione del pagamento del bollo auto anche ai veicoli con motore ibrido a benzina di cilindrata fino a 2000 cc.

Il superbollo deve essere pagato da coloro che hanno un auto di grossa cilindrata e sicuramente non rientra nei parametri sopra indicati, quindi, la risposta è negativa, lei non fare domanda di esenzione del bollo auto anche se possessore di verbale con handicap grave che specifica il diritto alle agevolazioni fiscali.

