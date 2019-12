Esenzione canone Rai 2020: ecco chi non deve pagare

Con il 2020 ci sono delle novità anche sull’esenzione dal pagamento del canone Rai. E’ bene sottolineare che con la Legge di Bilancio 2020 si è confermato l’importo annuale del canone pari a 90 euro anche se la platea dei beneficiari dell’esenzione di è allargata. Fino al 2019, infatti, gli over 75 esenti dal pagamento dovevano avere una soglia di reddito annua pari a 6.713,98, dal 2020 tale soglia di reddito è stata innalzata a 8mila euro.

Esenzione canone Rai, a chi spetta?

Si ricorda che per avere il dovere di pagare l’imposta non è importante se si guarda o meno la TV, è importante il possesso dell’apparecchio televisivo e sono obbligati al pagamento tutti coloro, quindi, che hanno almeno un televisore in casa, con l’eccezione di determinati soggetti che andremo di seguito ad elencare.

Possono chiedere l’esonero dal pagamento del canone RAI:

i nuclei familiari che non detengono alcun apparecchio televisivo in casa

gli over 75 che hanno un reddito non superiore a 8mila euro l’anno

invalidi civili ricoverati in casa di riposo

soggetti appartenenti ad un nucleo familiare dove già qualcuno paga il canone Rai

Militari delle Forze Nato che risiedono in Italia

Ospedali militari, case dei soldati e sale convegni militari

Agenti diplomatici e dei consolati

Rivenditori di tv

Negozi in cui le TV vengono riparate.

Si ricorda che l’esenzione non è automatica ma va presentata entro il 30 aprile per avere valore da gennaio a dicembre, entro il 31 luglio per essere esentati dal pagamento del secondo semestre dell’anno.

