Esenzione canone Rai con legge 104 art. 3 comma 3

Esenzione canone Rai: un lettore ci pone la seguente domanda: Buongiorno sono invalido al 100%con la legge 104 in gravita” cioè articolo 3 coma 3. Vorrei capire se ad ora posso avere l’esenzione del canone RAI. Grazie

Canone Rai è prevista l’esenzione per i disabili?

La normativa che prevede il pagamento del canone Rai, non agevola le persone con disabilità. Molti anni fa esisteva la possibilità di fruire dell’esenzione, ma è stata cancellata come tante agevolazioni. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che: “la legge non prevede, a favore delle persone disabili, ipotesi di esonero dal pagamento del canone di abbonamento, infatti dal 01/01/74 tale esenzione è stata abrogata ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. 29/9/73 n. 601”

Esenzione solo per over 75 con reddito basso

Possono beneficiare dell’esenzione del canone i cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo non superiore a 8.000 euro, si fa riferimento ai redditi dichiarati nell’anno precedente Nei redditi da dichiarare sono inclusi nei redditi gli interessi maturati su depositi bancari, postali e titoli di stato, così come i redditi esenti da Irpef e il reddito dell’abitazione principale e le relative pertinenze.

La soglia di 8.000 euro riguarda la somma dei redditi del contribuente over 75 e del coniuge convivente. Inoltre, non possono esserci altri soggetti conviventi titolari di reddito diversi dal coniuge. L’esenzione del canone per gli over 75 anni può essere richiesta solo per la TV nell’abitazione di residenza.

Ti potrebbe interessare: Canone Rai 2019, come cambia l’esenzione in base al reddito e all’età?

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062