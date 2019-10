Esenzione ticket E02 e reddito di cittadinanza, sono compatibili?

I disoccupati che rispondono anche a precisi requisiti economici possono essere esentati dal pagamento del ticket con l’apposizione sulla ricetta del codice E02. Vediamo, però, a quali disoccupati spetta tale esenzione, quali requisiti reddituali devono rispettare e se il reddito di cittadinanza è compatibile con l’esenzione stessa.

Esenzione ticket e reddiyo di cittadinanza

Un nostro lettore ci chiede : Salve buona sera, vorrei un informazione sul esenzione E02 chi prende il reddito cittadinanza E02 non lo deve più avere ?

I disoccupati e i loro familiari a carico sono esenti dal pagamento del ticket sanitario qualora si trovino in una situazione economica disagiata. Il reddito personale annuo per l’esenzione del ticket con codice E02 è di. Tale somma è innalzata a 11.262,05 euro se il richiedente è sposato (il reddito deve essere la somma dei redditi di entrambi i coniugi) ed innalzato di 516,46 euro per ogni figlio a carico presente nel nucleo familiare.

Per un richiedente singolo, quindi, il reddito annuo è di 8263,31 euro.

Per una coppia di coniugi il reddito annuo deve essere inferiore a 11.262,05 euro.

Per una coppia con 1 figlio il reddito annuo deve essere inferiore a 11778,51 euro.

Per redditi inferiori a tali cifre annue, quindi, spetta l’esenzione dal pagamento del ticket E02.

Finchè lo status del percettore del reddito di cittadinanza, quindi, rimane di disoccupato e finchè il reddito familiare rimane al di sotto delle soglie stabilite per il diritto, l’esenzione del ticket E02 rimane comunque attiva.

