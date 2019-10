Esenzione Ticket per Isee basso con il codice E02

Possono fruire dell’esenzione del ticket sanitario oltre che per patologie, anche per un determinato reddito annuo, se ci si trova in determinare condizioni personali e sociali. L’esenzione del ticket permette di effettuare, senza il pagamento di alcun costo, le prestazioni diagnostiche specialistiche ambulatoriali, che sono garantite dal Servizio nazionale sanitario. Particolare attenzione per i disoccupati, infatti, questi possono chiedere l’esenzione con il codice E02.

Esenzione ticket per reddito basso

Un lettore che ci segue tramite WhatsApp ci chiede: Buona sera mi servono delle informazioni come avere l’esenzione ticket avendo io un ISEE poco superiore a 4.000€

Il codice destinato all’esenzione per reddito è E02, possono fare richiesta dell’esenzione ticket con il codice E02 i lavorati disoccupati che vertono in due condizioni fondamentali:

trovarsi nello stato di disoccupazione;

appartenente ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.

Per nucleo familiare si intende le persone che convivono insieme e sono fiscalmente a carico di un’altra persona. Sono considerati fiscalmente a carico i familiari che hanno un reddito inferiore a 2.840,51 euro. Per questi familiari oltre agli assegni familiari (secondo le varie tabelle e la normativa vigente), si percepiscono anche le detrazioni fiscali.

L’esenzione è valida per il richiedente e per i suoi familiari.

Inoltre, non basta essere disoccupato, per ottenere l’esenzione bisogna essere un disoccupato licenziato, cioè aver perso il lavoro e far parte di un nucleo familiare con un reddito inferiore al tetto di reddito sopra evidenziato. Quindi, chi è disoccupato e non ha mai lavorato non può fare richiesta dell’esenzione E02.

L’esenzione si ottiene recandosi all’Asl di appartenenza e presentare l’autocertificazione attestante di possedere i requisiti richiesti. Se le condizioni reddituali cambiano bisogna comunicarlo all’Asl di appartenenza.

In risposta al nostro lettore, se si trova nelle condizioni evidenziate in quest’articolo, lei può fare domanda in quanto ha un Isee che non supera il tetto richiesto.

