Esenzione ticket sanitario, in alcune regione per venire incontro alle difficoltà si amplia la platea dei beneficiari aprendo nuovi scenari nel sistema sanitario e riducendo i tempi di attesa. L’operazione è già in vigore dal 15 luglio 2020, vediamo dove e in cosa consiste.

Esenzione ticket sanitario per tutti: già in vigore

La giunta provinciale del Trentino Alto Adige, ha deciso di ampliare il diritto alle esenzioni del ticket sanitario. Una misura accessibile a tutti i cittadini alle prestazioni sanitarie. Nello specifico la delibera prevede a partire dal 15 luglio 22020 esenzione del ticket sanitario per le seguenti categorie:

lavoratori residenti in provincia di Bolzano che sono in cassa integrazione per Covid, e hanno redditi uguali o inferiori previsti dall’Inps;

soggetti ultra 5 anni con reddito familiare non superiore a 40.000 euro;

minori fino a 14 non compiuti.

Il Pd presenta mozione

Esenzione ticket e follow up per i contagiati da coronavirus. A presentare la mozione è il Gruppo consiliare Pd.

Fanelli dichiara che la Regione deve garantire gratuitamente le prestazioni sanitarie: cure e controlli, alle persone che sono state contagiate dal Covid-19.

Esenzione ticket sanitario per tutti

Il sistema sanitario è una spina nel fianco di molte regioni, quest’anno le addizionali regionali della Calabria e Molise subiranno una maggiorazione dello 0,30 punti percentuali perchè non raggiunto gli obiettivi che riguardano il settore sanitario, gli obiettivi riguardano l’anno 2019. Per maggiore informazione, consigliamo di leggere: Aumento tasse in busta paga e non solo, due regioni colpite: ecco come e quali sono

Eppure, la situazione sanitaria è in molte regioni ancora critica. Non tutti si possono permettere di pagare un ticket sanitario e controlli medici periodici. In questa situazione d’emergenza tra le tante misure, il pagamento del ticket sanitario doveva essere sospeso per tutti.

La provincia di Trento ha lanciato delle misure accessibili a tutti, i ragazzi fino a 14 anni, considerando che prima era sei anni. Da prendere ad esempio, anche le altre provincie dovrebbero dare questa possibilità ai cittadini.

