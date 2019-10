Esenzione ticket sanitario con codice E02 destinato ai lavoratori disoccupati, che perdono involontariamente il lavoro. Non sono considerati “disoccupati” i soggetti che non hanno mai lavorato. L’esenzione viene riconosciuta solo ed esclusivamente ai lavoratori disoccupati e viene considerato come riferimento di reddito quello dell’anno precedente. Un lettore ci chiede se l’esenzione ha un tempo massimo di godimento, analizziamo la sua domanda.

Esenzione Ticket sanitario col codice E02: ha un tempo massimo

Salve, mi sono permesso di prendere questo numero sul web perché volevo delle informazioni al riguardo dell’esenzione E02. Sono quasi 3 anni che ho perso il lavoro e sono disoccupato.

Usufruisco dell’esenzione perché ho i requisiti e ogni anno rinnovo.

La mia domanda è se ce un limite massimo o ha una scadenza.

Mi spiego posso sempre usufruirne fino a quando poi sarò lavoratore o dopo un massimo di tempo scade.

Non vorrei correre in eventuali sanzioni.

Sicuro di una vostra risposta vi ringrazio e Buon Lavoro.

Reddito di riferimento: limite minimo e massimo

Possono fare domanda dell’esenzione del ticket sanitario E02 coloro che hanno un reddito annuale inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e per euro 516,46 per ogni figlio a carico, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari fiscalmente a carico.

Quindi, finché lei rientra nei limiti di reddito ha sempre diritto all’esenzione del ticket sanitario con il codice E02, essendo un lavoratore “disoccupato”.

Solo se mutano le condizioni reddituali o trova un impiego lavorativo, in questi casi non ha più diritto all’esenzione E02.

