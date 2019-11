Esenzione Ticket sanitario E02: con quale reddito spetta?

Per i cittadini che si trovano in difficoltà economica ed in stato di disoccupazione è prevista l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario con codice E02. Vediamo a chi spetta, con quali fasce di reddito e per quali nuclei familiari rispondendo alla domanda di un lettore.

Esenzione Ticket E02

Un lettore ci scrive:

Buongiorno, chiedo scusa del disturbo, con questo isee, si può usufruire dello 02 esenzione ticket. Siamo in 5 nel nucleo familiare. 1 disoccupato dal 2009, 1 disoccupato dal 2018, 2 inoccupati , 1 e paraplegico 100% invalido. Grazie

L’esenzione del ticket può essere richiesta per se stessi e per i famigliari fiscalmente a carico a patto che si risulti disoccupati.

Possono chiedere l’esenzione E02 soggetti titolari (o a carico di altro soggetto titolare) della condizione di disoccupazione con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico;

Il nucleo familiare quello rilevante a fini fiscali (e non anagrafici), costituito dall’interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari a carico. E’ assolutamente irrilevante il fatto che i diversi componenti convivano. I familiari a carico sono quelli che non sono fiscalmente indipendenti.

Quali sono i limiti di reddito per aver diritto all’esenzione?

Per un richiedente singolo, quindi, il reddito annuo è di 8263,31 euro.

Per una coppia di coniugi il reddito annuo deve essere inferiore a 11.262,05 euro.

Per una coppia con 1 figlio il reddito annuo deve essere inferiore a 11778,51 euro.

Per redditi inferiori a tali cifre annue, quindi, spetta l’esenzione dal pagamento del ticket E02.

Potete, quindi, richiedere l’esenzione al pagamento del ticket sanitario per voi e per i familiari a vostro carico che non sono indipendenti economicamente solo se il reddito familiare non supera le cifre sopra indicate. Dovete prendere a riferimento i redditi derivanti dalle singole certificazioni Uniche e non l’Isee.

