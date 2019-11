Esenzione ticket sanitario per pressione alta con 0A31: l’holter pressorio è gratuito?

Con la patologia di ipertensione (pressione alta), è possibile ottenere l’esenzione oA31 oppure 0031. Con questi due codici alcuni esami sono esenti, analizziamo le due esenzioni e nel dettaglio gli esami esenti.

Esenzione Ticket per ipertensione arteriosa

L’esenzione per “ipertensione arteriosa” è suddivisa in due codici:

0A31 IPERTENSIONE ARTERIOSA (SENZA DANNO D’ORGANO)

0031 IPERTENSIONE ARTERIOSA CON DANNO D’ORGANO.

Tale suddivisione consente di individuare meglio le prestazioni da concedere in esenzione per il monitoraggio della patologia, in relazione alle diverse esigenze assistenziali, e consente di dare a ciascun assistito ciò di cui ha effettivamente bisogno.

Prestazioni esenti per “ipertensione arteriosa 0A31”

Clearance della creatinina

Potassio [S/U/dU/(Sg)Er]

Esame delle urine chimico, fisico e microscopico

Prelievo di sangue venoso

Radiografia del torace di routine

Elettrocardiogramma

Monitoraggio (holter delle 24 ore) della pressione arteriosa

Esame del fondo oculare

In presenza di danno d’organo (0031), vengono aggiunti i seguenti esami

Oltre gli esami con patologia 0A31, vengono aggiunti per danno d’organo codice 0031, anche i seguenti esami:

Anamnesi e valutazione brevi, storia e valutazione abbreviata, visita successiva alla prima

Colesterolo HDL

Colesterolo totale

Glucosio

Sodio

Trigliceridi

Urato

Emocromo

Fibrinogeno funzionale

Ecocardiografia

Holter cardiaco

Holter pressorio con esenzione ticket oA31

Un lettore ci chiede: Per un Holter pressorio è valida l’esenzione 0a31

Risposta. Come sopra specificato, l’esenzione 0A31 permette di eseguire gratuitamente gli holter cardiaci e pressori e l’elettrocardiogramma.

