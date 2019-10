Esenzione ticket sanitario per reddito: E02 – E14 – E15 chiarimenti e Faq aggiornate

Tantissime richieste sull’esenzione ticket sanitario per reddito con i codici: E02 – E14 – E015. Rispondiamo ai dubbi dei lettori analizzando la normativa vigente e tutte le sfaccettature possibili

Esenzione ticket sanitario codici E14 – E15

Io vorrei sapere se esenzione ticket E 14 E 15 sono in base al reddito?

Risposta: abbiamo chiarito in un precedente articolo a cosa corrispondono l’esenzione E014 ed E015:

E14: soggetti con età uguale o superiore a 66 anni con reddito familiare fiscale annuale fino ad € 18.000 – esenzione ticket farmaceutica (no esenzione specialistica ambulatoriale);

soggetti con età uguale o superiore a 66 anni con reddito familiare fiscale annuale fino ad € 18.000 – esenzione ticket farmaceutica (no esenzione specialistica ambulatoriale); E015: cittadini e i loro familiari a carico con un reddito familiare fiscale annuale non superiore ad € 18.000 – esenzione ticket specialistica ambulatoriale limitatamente al solo ticket sanitario aggiuntivo (c.d. super-ticket) – no esenzione farmaceutica.

Per approfondimenti, consigliamo di leggere: Esenzione ticket sanitario per reddito: i nuovi codici E014 e E015

Nucleo familiare ed esenzione per patologia

Non mi è chiaro esenzione ticket, ho 66 anni e vivo con mia moglie di anni 63 quale esenzione posso richiedere? Faccio cumulo? Attualmente Prendo pastiglia per pressione. Grazie

Risposta: In riferimento all’esenzione per reddito E02, si tiene conto del nucleo familiare e bisogna essere disoccupati licenziati, trova qui tutte le indicazioni: Esenzione Ticket sanitario con codice E02 per disoccupati, vale per sempre?

In riferimento all’esenzione per patologia ipertensiva, se la patologia è certificata dal medico Asl, lei può chiedere l’esenzione. Abbiamo redatto un articolo informativo che riguarda questa patologia, trova qui tutte le informazioni: Esenzione ticket per ipertensione arteriosa, due possibilità con codice 0A31 e 0031

Per ottenere l’esenzioni deve rivolgersi al medico ASL e al suo medico di famiglia che può indicarle la documentazione da presentare.

Esenzione ticket sanitario single e disoccupato

Nonostante tutti gli articoli letti sul vostro sito ed altri non trovo NIENTE che risponda ai miei dubbi che in sintesi sono 2

1) esenzione E02 vale anche per single ?

2) per reddito si intende Isee per chi che come me è disoccupato da 7 anni e per vivere attinge al proprio patrimonio che ovviamente non può essere di poche migliaia di euro .

Spero di avere una risposta, Grazie

Risposte:

1) La risposta è affermativa, vale anche per i singoli soggetti, ma non devono far parte di un nucleo familiare con altri soggetti che lavorano. Nel senso che deve avere un nucleo familiare a sé.

2) La normativa parla di reddito di riferimento, per chiarimenti consiglio di leggere: Esenzione ticket sanitario con codice E02, con quale reddito di riferimento?

La documentazione da presentare dipende anche dall’Asl di appartenenza, quindi le consiglio di informarsi presso la propria Asl.

Limite di reddito e disoccupato

1) Quando si può fare domanda!!!ticket. E dove? Quindi se uno supera il reddito di 8000 euro non è valido

2) Buonasera, io ho un reddito ISEE di 6200 euro, Posso richiedere l’esenzione ticket sanitario?

3) Reddito all’anno 10mila euro ticket?

4) Chi è disoccupata scritto al collocamento e non ha mai lavorato e separata e non figli a carico e un reddito basso tipo 4.000,00 € che esenzione ha? La 02 per redditi? Oppure?

Risposte

Per chi non ha mai lavorato non spetta l’esenzione E02 per reddito, la normativa chiarisce che bisogna essere “disoccupato licenziato”.

Chi supera il reddito richiesto per l’esenzione del Ticket sanitario non può fare domanda, ricordiamo che possono fare domanda solo i soggetti disoccupati licenziati.

Nello specifico la normativa prevede che possono fare richiesta dell’esenzione ticket sanitario E02 coloro che sono disoccupati licenziati, valido anche per i loro familiari, che facciano parte di un unico nucleo familiare. È previsto un limite di reddito annuo complessivo inferiore a euro 8.2631,31. Questo soglia di reddito viene incrementata sino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio.

Esenzione ticket lavoratore autonomo

Salve, volevo porre un quesito in merito al diritto dell’esenzione ticket.

Da qualche mese ho chiuso la mia partita Iva perchè la società per cui lavoravo non mi ha rinnovato il contratto (lavoravo per una società di energia elettrica come agente di vendita).

Ho un isee familiare di euro 2923 mio marito(anche lui agente di vendita) lavora è ha lui i figli a carico.

Potrei fare richiesta per esenzione ticket?

E per quale?

E 02 E15

GRAZIE

Risposta

Per i lavoratori autonomi la normativa non prevede l’esenzione del ticket sanitario per reddito. Possono beneficiarne i lavoratori dipendenti licenziati.

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062