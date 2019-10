Esenzione ticket sanitario per reddito: i nuovi codici E014 e E015

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062

Nel caso di disoccupato licenziato è prevista l’esenzione ticket sanitario con il codice E02. È possibile leggere qui tutte le informazioni: Esenzione Ticket sanitario con codice E02 per disoccupati, novità 2019

Quindi, in risposta al nostro lettore, con un reddito ISEE inferiore a 3.000 euro ha diritto all’esenzione E015, che le è già stata riconosciuta.

Dal 1° gennaio 2019 sono state introdotte le seguenti novità in tema di esenzione ticket:

Abbiamo trattato molte volte l’argomento dell’esenzione ticket sanitario per reddito, dal 2019 sono state introdotte due nuove esenzione E014 e E015. Un lettore che ci segue su WhatsApp ci pone la seguente domanda: Ciao, scusami vorrei chiedervi una informazione io devo fare degli esami di controllo molto importanti e mi hanno dato l’esenzione e15 . Io però ho un isee inferiore a 3000 che esenzione mi corrisponde? Analizziamo a cosa corrispondono i codici di esenzione ticket sanitario E014 e E015, e se è possibile avere un’esenzione diversa.

