Esonero visita fiscale: quando è possibile e per quali patologie

Con il decreto Madia 2016/2017, sono state introdotte delle modifiche all’esonero della reperibilità per visita fiscale, inizialmente previsto soltanto per i dipendenti dl pubblico impiego. E’ doveroso, in ogni caso, precisare che l’esonero non esenta dalla visita fiscale (che può essere comunque concordata) ma soltanto dalla reperibilità nelle fasce stabilite dalla legge.

Esonero reperibilità visita fiscale

Un nostro lettore ci chiede:





Vorrei presentarvi un caso di malattia degenerativa del sistema nervoso (rara – invalidante) con percentuale di invalidità 80%, lavoro privato part time-legge 104.

Nel caso di mutua per influenza, in cui è stato contrassegnato dal medico nel certificato, lo stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta, si può essere esonerati dalle visite, o l’azienda può comunque richiedere un controllo?





Per poter ottenere l’esonero dalla reperibilità dalla visita fiscale è necessario che le cause o i motivi della malattia rientrino nei seguenti:

patologie che richiedono terapie salvavita

malattia per causa di servizio riconosciuta

stati patologici sottesi all’invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%

In quest’ultimo caso, però, solo per le malattie contenute nell’elenco che potrete trovare nel seguente articolo: Visita fiscale in malattia, esonero reperibilità, in quali casi è previsto? Le novità e i chiarimenti INPS

Non basta quindi invalidità al 67% per poter essere esclusi dalla reperibilità dalla visita fiscale.

Inoltre, è bene precisarlo, lo stato patologico per cui si è assenti dal lavoro per malattia, deve essere connesso all’invalidità certificata.

Nel suo caso, quindi, può avere l’esonero dalla reperibilità solo se soddisfa entrambi i seguenti punti:

la sua patologia invalidante è contenuta nell’elenco di quelle per cui è previsto l’esonero

se lo stato di malattia per cui si assenta dal lavoro è connesso allo stato di invalidità (per l’esempio che riporta, quindi, solo se l’influenza che la fa assentare dal lavoro, è connessa allo stato di invalidità)

