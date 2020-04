Esperienze paranormali: ecco cosa ha detto Robbie Williams a proposito dei fantasmi

Robbie Williams ha una lunga storia di esperienze paranormali. Il cantante afferma di aver parlato a lungo con “fantasmi”, di essere stato visitato da alieni e di aver visto strane sfere extraterrestri. Ma sembra che esseri di un altro mondo abbiano abbandonato la sua vita da quando è diventato padre. Al portale “The Suns”, l’artista ha fornito alcuni dettagli sull’argomento: “La cosa più strana è che, da quando ho avuto figli, il fenomeno ha smesso di accadere. Suppongo che, una volta che avrai figli, assorbiranno tutta la tua energia e i tuoi pensieri. ”

Il cantante attualmente vive a Los Angeles, ma ha detto che la sua educazione religiosa a Stoke-on-Trent è stato ciò che lo ha avvicinato al soprannaturale: “Mi è stato detto molto presto che vedevo persone che erano morte e parlavano con loro. Questo è continuato nella mia giovinezza.”

“Sono cresciuto come cattolico, quindi senti tutte queste incredibili storie su questo incredibile uomo che camminava sull’acqua e, sai, ha dato da mangiare a tutti. Quindi sei già aperto alla possibilità del paranormale. Mia madre aveva questi libri sugli scaffali di fate e UFO, quindi la mia mente era già aperta a queste cose ”, ha rivelato sulla sua infanzia.

Sempre sul portale americano, Robbie Williams ha detto che i suoi quattro incontri più importanti con il mondo paranormale hanno avuto luogo presso lo Skinwalker Ranch nello Utah, che è un centro di osservazione UFO. A proposito di questo, Robbie, 46 anni, ha ammesso che avrebbe acquistato il ranch negli Stati Uniti se non fosse stato sposato con Ayda Field: “Su Internet c’erano grosse voci secondo cui avevo comprato questo ranch. Questo è il tipo di cosa stupida che farei e non direi a mia moglie. Sa che non l’ho fatto e ora il mondo intero sa che non sono il proprietario. Ma se non avessi avuto una moglie, l’avrei comprato ”, ha aggiunto. Robbie è il padre di Charlie, 5, Teddy, 7, Coco, 1 e Beau appena nato.

