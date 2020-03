Esselunga: per l’allerta Coronavirus consegna gratis agli over 65 e dona soldi agli Ospedali

Esselunga, il noto brand commerciale si schiera a favore degli over 65 e effettuerà le consegne gratis facendo uno strappo alla regola e mettendosi a disposizione in questa allerta da Coronavirus e andando incontro ai suoi clienti. Segue un po’ la strada che ha intrapreso il Governo adottando misure straordinarie.

Esselunga-Coronavirus, consegna gratis agli over 65 e dona i soldi agli Ospedali

Esselunga, stando vicino alla popolazione si mette a disposizione dei propri clienti ed in particolare di quelli over 65, disponendo proprio la consegna gratuita per tutti quelli che acquisteranno la merce e avranno un’età dai 65 anni in poi. In particolare parliamo di tutti i generi alimentari.

Dopo l’entrata in vigore delle disposizioni fatte dal Governo, Esselunga, fino a Pasqua, effettuerà le consegne gratuite sia per l’e-commerce Esselunga a Casa sia dai negozi alle abitazioni.

Non è tutto, Esselunga si è impegnata anche con gli Ospedali e per tutti gli Istituti che sono impegnati in questa lotta contro il Coranavirus e di conseguenza in prima linea in assistenza che riguarda i pazienti e nella ricerca scientifica che riguarda la scienza e lo studio di questa epidemia, ha messo a disposizione una cifra pari a 2,5 milioni di euro.

Questo progetto riguarda i seguenti Istituti:

Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma

la Fondazione IRCCS San Matteo di Pavia

l’Ospedale Luigi Sacco di Milano

l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo

l’Ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza

la Fondazione IRCCS Ca’ Grande Ospedale Maggiore Policlinico

Queste sono solo alcune iniziative che si vanno a sommare ad altre attività in atto che vede impegnata Esselunga, vicino ai suoi dipendenti e che gli si chiede uno sforzo non indifferente.

Speriamo però che questa iniziativa fatta da Esselunga al Nord si possa avere anche al Sud, ci sono meno casi in questo momento, ma è possibile che a breve si possa arrivare con i contagiati in una situazione peggiore del Nord. Tutti quelli che sono scappati dal Nord al Sud porteranno tanti contagi.

Speriamo che anche al Sud ci sia qualcuno che la pensa come Esselunga e li aiuti.

