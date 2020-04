E’ tempo di restare a casa, stare uniti e attendere, probabilmente mesi, che andrà tutto bene. Nel frattempo, è consigliabile evitare di uscire con frequenza per fare la spesa, quindi scopriamo come fare la spesa online da Esselunga.

Spesa online: come farla da Esselunga

Esselunga ribattezza il suo modo di fare la spesa online, col nome di Esselunga a casa. Una delle catene che offre questo servizio di spesa online, molto utile e prezioso in questo periodo di quarantena. Scopriamo come agevolarsi nel fare acquisti dalla nota catena di supermercati. Iniziamo a scoprire quali sono le zone coperte dal servizio di spesa online Esselunga.

E’ bene precisare che il servizio Esselunga A Casa non copre l’intero territorio nazionale, ma si delimita alle regioni e alle città in cui sono presenti dei punti vendita Esselunga. Le regioni coperte dalla catena Esselunga sono le seguenti:

Lazio

Lombardia

Piemonte

Emilia Romagna

Toscana

Veneto

Una volta registrati al sito verificate la copertura della vostra zona per effettuare la spesa online da Esselunga. Dei semafori rossi o verdi, sul sito, indicheranno le fasce orarie disponibili o già intasate per poter effettuare le consegne dallo store Esselunga che avrete selezionato. Inoltre, ogni giorno, come nei maggiori supermercati, potrete trovare offerte su prodotti in vendita. Il pagamento può essere effettuato al momento della consegna o anticipato direttamente online con una carta di debito. Non vi resta che andare sul sito della Esselunga, dunque, se siete in una delle regioni indicate e fare la spesa online da casa vostra.

