Esselunga volantino: ecco il super sconto che piace ai consumatori

Aria di nuovo volantino anche per Esselunga, il grande centro commerciale che fa letteralmente impazzire gli utenti con il lancio di una campagna promozionale super nuova con la quale vuole avvicinare sempre di più un maggior numero di persone all’acquisto di un dispositivo davvero super, un dispositivo di tipo indossabile. Stiamo parlando dello Xiaomi Mi Band 2.

Se prima era solo fantasia e risultava essere qualcosa di molto lontano da noi, qualcosa di visibile soltanto nei film americani, adesso il mondo degli smartwatch è ormai lanciato ed è molto vicino anche a noi italiani. Il periodo in cui fa il suo boom è sopratutto quello estivo in cui la gente fa più attività fisica, anche per superare la prova costuma.Quindi, è normale vedere gli appassionati di sport correre alla ricerca di un nuovo modello da mettersi al polso.

Se in passato Esselunga ha presentato degli ottimi sconti proposti dal suo volantino con l’ultima campagna con i quali acquistare uno smartphone, l’azienda ha pensato bene di riprovarci questa volta con un’occasione più unica che rara per lo Xiaomi Mi Band 2.

Nel volantino Esselunga la vera star è lo Xiaomi Mi Band 2

Detto questo, vi parliamo di un dispositivo che non è poco, ma che a tutti gli effetti è in vendita da più di un anno.

C’è da dire che è già stato surclassato dai modelli Band 3 e Band 4, da trovare possibili in promozione da Unieuro e MediaWorld a 29,90 euro.

Esselunga però non vuole perdere questa battaglia a suon di offerte e volantini e riesce a battere tutti presentando lo Xiaomi Mi Band 2 a soli 9,90 euro.

Un prezzo davvero difficile da trovare sul mercato.

Prima di darsi alla pazza gioia, è bene sapere che l’acquisto è effettuabile in ogni punto vendita salvo esaurimento scorte anticipato.

Detto questo, vi consigliamo di recarvi al più presto al negozio dato che è un’occasione che fa gola a molte persone.

Ha, inoltre, una garanzia della durata di 24 mesi.

Come il Mi Band 3, anche questo dispositivo di cui vi stiamo parlando non presenta il display a colori ed di soli 0.42 pollici OLED con tutte le caratteristiche di base: battito cardiaco, impermeabilità, riconoscimento del sonno, batteria da 70mAh, notifiche da smartphone, contapassi e chi più ne ha più ne metta.

