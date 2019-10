Essere pagati 1000 dollari per vedere capolavori Disney: ecco i dettagli

Succede in America, per i residenti negli USA, esiste un lavoro dei sogni, essere pagati 1000 euro per vedere 30 capolavori della Disney in 30 giorni. Si tratta di un lavoro a termine, consiste di vedere un film classico e non, al giorno targato Disney, l’offerta si trova sul servizio streaming Disney+ che uscirà in USA il 12 novembre ed è valido solo per chi ha la residenza in America.

Vediamo come candidarsi

I requisiti sono: risiedere in America, essere maggiorenni, essere appassionati di cartoni Disney. Basta compilare un apposito form con tutti i dati personali, le candidature dovranno essere inviate per via telematica entro il 7 novembre 2019.

Requisiti e retribuzione

A parte la residenza in USA e essere maggiorenni, bisogna essere appassionati del cinema Disney. La durata è di 30 giorni, basta vedere un film al giorno, la paga mensile è di 1000 dollari. Oltre al compenso, il fortunato prescelto riceverà un set da cinema fatto da tazze, coperta e macchina per fare i popcorn. Avrà ancora, un anno di abbonamento gratis al nuovo servizio streaming Disney+.

Stiamo parlando per molti del lavoro dei sogni, di tutti coloro che sono cresciuti a pane e Disney, un lavoro adatto per chi gli piace stare davanti al televisore facendo un tuffo nel passato, vedere i film che hanno fatto la storia ma anche quelli dei giorni più moderni.

Questo può essere un invito per gli italiani che vivono in America e che amano follemente i classici della Disney, la lista dei film è molto varia, si va da Cars a Toy Story, il Re Leone, Aladdin, e tanti altri. Di certo non vi annoierete, è possibile farlo da solo o con un amico, come preferite.

Concorsi pubblici, bando per 800 VFP1 nell’Aeronautica Militare: istruzioni per inviare la domanda

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062