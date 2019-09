Essere pagato per bere birra e guardare la TV, ecco l’annuncio

Questo annuncio è stato fatto, promosso e pubblicato dalla Golden Road Brewery. Questa società pur di promuovere i propri prodotti, si è inventato questo metodo molto redditizio e piacevole essendo disposta a pagare regolarmente qualcuno, precisamente, il prescelto e perché fortunato, una volta trovato il suo lavoro da sogno, non dovrà fare altro che bere birra mentre si guarda una partita.

Vediamo esattamente in che cosa consiste

La società Golden Road Brewery ha pubblicato questo annuncio per promuovere i propri prodotti pagando regolarmente qualcuno solo per guardare un match dei Rams, corazzata dei National Football League.

Per rendere e spiegare che cosa bisogna fare, l’annuncio di lavoro è stato pubblicato anche con un video per spiegare di cosa si tratta. Per molti questo non è un lavoro troppo impegnativo, soprattutto per chi è allenato a stare seduto su poltrona o su divano, sorseggiando birra e mangiando pop corn e patatine durante un incontro sportivo.

Faranno salti di gioia tutte le fidanzate e le mogli in disaccordo sulle abitudini di questi uomini molto sportivi, ora ci sarà un buon motivo per farlo: ci sarà da guadagnarsi anche qualche dollaro, la bellezza di 150. Gli unici requisiti che bisogna avere per poter essere preso a fare questa sofferenza sono: avere almeno 35 anni, essere assolutamente fan della squadra per cui si guarda, e ovviamente documentare la visione della partita di volta in volta.

Il lavoro dei sogni con una paga dai 27 mila euro ai 32 mila euro, ecco dove e cosa si deve fare