Esterometro 2020 e liquidazioni IVA, le ultime novità

Il Decreto-legge numero 124/2019 contiene tantissimi cambiamenti in ambito fiscale, tra questi emerge la novità sull’esterometro che da gennaio 2020, avrà cadenza trimestrale entro la fine del primo mese successivo a ciascun trimestre.

Esterometro e invio per i mesi di novembre e dicembre 2019

Per le comunicazione del mese di novembre e dicembre 2019, la trasmissione dei dati continuerà a essere trasmessa secondo le cadenze previste in precedenza, ed esattamente 31 dicembre per il mese di novembre e 31 gennaio per il mese di dicembre.

Il decreto contiene le bozze della dichiarazione annuale precompilata Iva predisposta per le operazioni Iva 2021.

