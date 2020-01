Esterometro di novembre e dicembre 2019, si può trasmettere entro il 31 gennaio 2020, le novità

Invio dell’esterometro per i mesi di novembre e dicembre 2019, si potrà trasmettere entro il 31 gennaio 2020. La notizia è stata diffusa nel corso del forum dei commercialisti. L’Agenzia delle Entrate ha considerato la tempistica della trasmissione delle comunicazione relative ai soggetti esteri, che nel 2020 dovranno essere inviata con cadenza trimestrale a pratiche dal 30 aprile 2020.

Ricordiamo che la modifica normativa è entrata in vigore il 25 dicembre 2019, quindi, la dottrina ritiene che l’inoltro delle comunicazione per i mesi di novembre e dicembre 2019 potranno essere trasmesse entro il 31 gennaio 2020 in quanto nelle nuove disposizioni gli adempimenti a tale data non risulterebbero scaduti.

Per approfondimenti: Esterometro 2020 e liquidazioni IVA, le ultime novità

