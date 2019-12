Euronics, offerte Natale 2019: arriva il sottocosto

In occasione del 20° anniversario e dell’incombenza del Natale, la nota catena Euronics annuncia le offerte sottocosto sul nuovo volantino, fino al 22 dicembre.

Euronics: offerte sottocosto per Natale

E’ doppia festa da Euronics, non solo l’arrivo del Natale, ma anche il 20° anniversario, pertanto dal 13 al 22 dicembre, la nota catena di elettronica e hi-fi annuncia le offerte sottocosto. Andiamo a vedere quali offerte caratterizzeranno il volantino. Si segnalano tra le altre offerte gli smartphone, in particolare Huawei P30 Lite, iPhone XS, Galaxy S10e, Oppo Reno 2 e A30S, da tenere d’occhio a prezzi sottocosto, ma c’è del buono anche per le smart TV, notebook e console: ad esempio, spiccano i tanti bundle con PS4 Pro, tra cui quello con due controller inclusi a 279,99€.

Euronics sottocosto anche sul piano rateale, per chi acquistasse articoli superiori a 199Euro avrà la possibilità di tasso zero. Ma le offerte per i regali di Natale non terminano qui, nel piano del sottocosto Euronics in occasione del Natale 2019 e del suo 20° anniversario, troviamo anche Xiaomi Mi Band 4, disponibile ad un prezzo di 27,90€, mentre un’ottima offerta è riservata al Redmi Note 7, venduto a 169€. Prezzo sottocosto anche per gli Apple AirPods 2 a 149€, i Samsung Galaxy Buds a 119€ e lo smartwatch Huawei Watch GT a 129€.

Consigliamo, per il quadro completo delle offerte, di sfogliare il volantino, anche online sul sito di Euronics o nei punti vendita fisici, in modo da tenere d’occhio molteplici idee regalo in occasione del Natale e sfruttare al meglio le offerte disponibili per l’ occasione.

