F1 2020, i piloti del prossimo Mondiale

Ieri a Abu Dhabi sul circuito di Yas Marina si è concluso, senza sorprese, il Mondiale di Formula1 2019 ma già si guarda al 2020. Come da tradizione la kermesse prenderà inizio, con il Gran Premio dell’Australia, il 15 marzo venturo. La “griglia di partenza” della prossima stagione delle velocissime monoposto vede un unico debuttante: si tratta di Nicholas Latifi, il pilota canadese 24enne, correrà a bordo della Williams. Il giovane ha chiuso il Campionato 2019 di Formula2 in seconda posizione ed è il terzo pilota del team britannico. L’anno prossimo, sarà il compagno di George Russell e sostituirà il polacco Robert Kubica.

F1 2020, tra conferme e piloti già conosciuti

Dopo aver visto la Williams, le rimanenti scuderie hanno pensato bene o di confermare o di scegliere dei piloti già conosciuti. Antonio Giovinazzi, ha rinnovato con l’Alfa Romeo Racing, e affiancherà Kimi Raikkonen invece la Renault è un caso a parte: Daniel Ricciardo non avrà più al suo fianco Nico Hulkenberg ma il 23enne francese Esteban Ocon. Quest’ultimo, vincitore nel 2015 del Campionato GP3 è attivo, dal 2016, in F1 con 50 Gran Premi per le scuderie Manor e Force India. E nella stagione 2019 è stato il terzo pilota della Mercedes e della Racing Point. Inoltre nella prossima stagione la Toro Rosso trasformerà il proprio nome di squadra in Alpha Tauri.

F1 Mondiale 2020, ecco la lineup completa dei piloti

Ferrari – Sebastian Vettel e Charles Leclerc

Mercedes – Lewis Hamilton e Valtteri Bottas

Red Bull – Max Verstappen e Alexander Albon

McLaren – Carlos Sainz e Lando Norris

Alpha Tauri – Pierre Gasly e Daniil Kvyat

Alpha Romeo Racing – Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi

Williams – George Russell e Nicholas Latifi

Racing Point – Lance Stroll e Sergio Perez

Haas – Kevin Magnussen e Romain Grosjean

Renault – Daniel Ricciardo ed Esteban Ocon

